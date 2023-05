Minori: Polizia postale, 132 casi di estorsione sessuale nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 sono stati 132 i casi di bambini e ragazzi vittime di estorsione sessuale. E' quanto emerge dal dossier della polizia postale "Dentro i numeri: la lotta alla pedofilia online" diffuso in occasione della Giornata nazionale contro la pedopornografia, che si celebra domani 5 maggio. Giovani che vengono trasportati in un incubo fatto di ricatti, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggere la reputazione, attraverso la diffusione sui social di immagini sessuali autoprodotte. Tutto inizia con qualche scambio di battute con profili social di coetanei, si passa poi alla messaggistica, si avviano video chat e le immagini si fanno più spinte e riservate. Nei giorni seguenti, il martellamento online include la richiesta di somme di denaro anche esigue (30,50,100 euro), ultimatum e scadenze alle quali le vittime devono attenersi se non vogliono che il materiale sessuale venga diffuso online. Le vittime si sentono in trappola tra la vergogna e il terrore della diffusione delle immagini intime. (Rin)