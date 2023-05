Elezioni: Villani (M5s), a Scafati domenica incontro con Sergio Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Natura, ambiente e città sostenibile: appuntamento elettorale organizzato dal Movimento Cinque Stelle con Sergio Costa. L'ex ministro dell'ambiente sarà presente a Scafati domenica 7 maggio alle ore 12:00 in piazza Vittorio Veneto per sostenere i candidati del Movimento 5 stelle e il candidato sindaco Michele Grimaldi. Durante l'incontro parleremo del fiume Sarno uno dei fiumi più inquinati d'Europa. Un fiume che ha una grande storia che ha caratterizzato l'identità di questo territorio. È arrivato il momento che Ministero, Regione e Comuni oltre a tutti gli enti preposti inizino a lavorare in sinergia. L'ascolto del territorio e degli attori interessati da una problematica come quella del Fiume Sarno, è un passo in avanti per creare un tavolo di lavoro efficiente e soprattutto orientato alla risoluzione delle tante problematiche che condizionano la vita di tanti cittadini. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di attuare leggi a tutela ambientale, ma bisogna volerlo. Noi vogliamo che Scafati faccia da esempio virtuoso e da apripista per tutti quei comuni che soffrono le nostre stesse difficoltà". A dirlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "In queste settimane - ha continuato Villani- stiamo registrando un grande entusiasmo e una viva partecipazione, un fermento che dimostra come Michele Grimaldi sia la persona giusta per fare il sindaco. La città di Scafati ha bisogno di rinascere e di una inversione di marcia; con Michele Grimaldi questa città potrà finalmente cogliere tutte le opportunità che arrivano dall'Europa. Voglio concludere solo con un grazie. Voglio esprimere la mia gratitudine verso i candidati della coalizione, per la passione, l'impegno e il profondo senso di missione. Qualunque sarà l'esito finale il nostro entusiasmo ha generato un'onda di cambiamento per il futuro", ha concluso Villani. (ren)