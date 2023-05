Maltempo: Upi, emergenza continua, intervenire in maniera strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio unanime che proviene da tutti gli amministratori locali della provincia di Ravenna è un "ringraziamento a tutte le persone che si sono impegnate in questi giorni. Ci sono stati centinaia di volontari e volontarie, c’è stato un apporto straordinario di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e i vigili del fuoco si sono dimostrati la grande forza nazionale che conosciamo”. Lo ha detto Il presidente di Upi, presidente e sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale nella riunione per fare il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito il territorio ravennate negli ultimi giorni, con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dei sindaci della provincia e del prefetto Castrese De Rosa. “In queste ore l’emergenza continua e l’attenzione deve rimanere altissima. Ora la nostra priorità - ha aggiunto - è quella di ripristinare le cose non come erano prima ma meglio di come erano prima. È fondamentale intervenire in maniera strutturata e avere un paradigma chiaro negli interventi. La priorità è metterci nelle condizioni di rendere sicura la vita delle persone, che viene prima di qualsiasi altra cosa, e aiutare famiglie e imprese che hanno subito danni. La Provincia di Ravenna è all’opera in tutte le zone dove la viabilità provinciale è interrotta”, ha concluso. (Com)