Imprese: D'Aria (Mes Group), da Napoli la sfida dell'innovazione per rilanciare l'economia (2)

"Filo conduttore delle tre giornate – ha concluso D'Aria - sarà ancora una volta l'Innovazione, raffigurabile da un lato dalle esposizioni e, dall'altro, dal contributo tecnico dei convegni, in cui la si analizzerà dal pdv della Sostenibilità, dell'Internazionalizzazione e della Formazione. A grande richiesta si riconferma il bando istituito da Mes Group in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno, Innovation: done, il premio rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e delle Università italiane che potranno concorrere con idee progettuali ritenute particolarmente innovative. In particolare, l'iniziativa si propone di creare un link diretto tra la formazione e i principali player del settore Aerospace, Automotive & Rail". Wmd 2023 vedrà anche quest'anno la partecipazione attiva degli 'Ambassador', personalità di spicco provenienti da diverse realtà aziendali e che avranno l'obiettivo di porre il focus sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla risoluzione di casi studio specifici. Si riconfermano per il settore Aerospace Michele Frisoli (Manta Group), Daniele Tonti (Oma), Ciro Di Gennaro (Mbda), Antonino Ciancio (Plexus) e Claudio Zottola (Telespazio). Mentre faranno il loro primo ingresso nuovi esponenti provenienti da altrettanto prestigiose realtà aziendali: Antonella Nerino, Responsabile Qualità in Leonardo Aerostrutture; Fulvio Boscolo, Ceo di Lma s.r.l.; Stefano Cittadini, Responsabile Sistema Gestione Qualità Avio S.p.A.