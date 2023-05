Governo: Calderoli, in Cdm via libera a norme contro furbetti concorsi e patrocinio avvocatura Trentino Alto Adige

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera in Consiglio dei ministri alla norma che introduce nuove disposizioni in materia di concorsi pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano, con misure utili a contrastare i furbetti. Lo comunica il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Verrà introdotta l’obbligatorietà di sostenere almeno una delle prove scritte e comunque le prove orali nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono. C’è inoltre l’ok - prosegue - al decreto legislativo che prevede per gli enti territoriali del Trentino Alto Adige la possibilità di avvalersi del patrocinio legale non solo dell’Avvocatura dello Stato, ma anche dell’avvocatura interna o di soggetti che esercitano la libera professione. Sono norme che io stesso ho contribuito a portare avanti, poiché queste norme sono state approvate quando nella scorsa legislatura ero presidente della Commissione dei Sei e componente della Commissione dei Dodici. L’approvazione di questi decreti legislativi è quindi la fine di un percorso che ho seguito passo dopo passo, ma soprattutto può essere l’inizio del dialogo e della leale collaborazione con le Province a statuto speciale e le Regioni, speciali o meno”.(Rin)