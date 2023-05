Infrastrutture: Ferrante(Fi), tratta ferroviaria Napoli-Bari grande opera strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 2024 sarà possibile percorrere la tratta ferroviaria Napoli-Bari in 2 ore e 40 minuti che diventeranno 2 ore entro il 2027 (e 3 ore nella tratta Roma-Bari). Questa grande opera strategica, la cui realizzazione ho l'onore di supervisionare al Mit, è l'emblema di un governo che fa dell'apertura dei cantieri, della creazione delle grandi infrastrutture, del miglioramento e potenziamento dei collegamenti tra le regioni italiane, la propria mission prioritaria. Avanti con ancora più vigore per rilanciare e far crescere il nostro Paese, rendendolo sempre più attrattivo, moderno, efficiente, competitivo". Lo ha annunciato sui social Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili.(Ren)