Campania: Zinzi (Lega), da De Luca accanimento su allevatori bufalini

- "Accanimento terapeutico da parte della Regione Campania sugli allevatori bufalini. Seguendo il piano di eradicazione voluto da De Luca non si fa altro che portare alla distruzione un intero comparto. Se la Regione non cambierà passo velocemente, aprendo al dialogo con gli allevatori e rivedendo il piano, sarà necessario chiedere l'impegno di un commissario di governo per affrontare l'emergenza". Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, presentando un'interrogazione al ministro della Salute. (Ren)