Governo: Foti (FdI), De Luca dovrebbe chiedere scusa

- "A volte viene da chiedersi se il Presidente della Regione Campania ce le abbia tutte a caso. Anche nella più paradossale delle polemiche contro il Governo, l'utilizzo di espressioni quali quelle della lotta armata non sono accettabili in un dibattito politico che non dovrebbe mai travalicare i limiti della violenza, sia anche solo verbale. Citare la lotta armata è pura follia. De Luca dovrebbe chiedere scusa per queste affermazioni e di come ha ridotto la Regione Campania". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Ren)