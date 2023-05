Minori: Polizia postale, 1.466 indagati per pedofilia online nel 2022, 149 gli arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori nel 2022 è di 1.466. Sono i dati diffusi dal dossier della polizia postale "Dentro i numeri: la lotta alla pedofilia online" in occasione della Giornata nazionale contro la pedopornografia, che si celebra domani 5 maggio. I soggetti denunciati già dopo i primi tre mesi del 2023 sono 299. Sono spesso uomini, italiani, incensurati e con un’età media inferiore ai 50 anni, i soggetti che vengono identificati come responsabili di reati legati alla pedopornografia. Nel 2022 sono stati 149 gli arresti legati ai casi di pedopornografia, 12 nei primi 3 mesi del 2023. Le indagini che vedono il loro esito in un arresto sono quelle che identificano soggetti ad alto livello di pericolosità poiché colti in flagranza di reato, perché detentori di grandi quantità di materiale pedopornografico o in quanto abusanti di bambini e ragazzi nelle loro disponibilità. (Rin)