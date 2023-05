Lavoro: Ronghi (Sud protagonista), serve fiscalità di vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto che il Presidente della Regione De Luca, sostenendo che l'area Zes andrebbe estesa a tutto il Mezzogiorno, è sostanzialmente giunto alla proposta che sosteniamo da tempo ovvero quella di adottare la fiscalità di vantaggio in tutto il Meridione per dare a questo territorio una molteplicità di vantaggi fiscali tesi a sostenere lo sviluppo, l'impresa e il lavoro". E' quanto ha affermato il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che ha aggiunto: "è, invece, assolutamente sbagliata la proposta di salari differenziati al Sud, che ricalcherebbero le cosiddette 'gabbie salariali' e discriminerebbero ulteriormente i giovani del Mezzogiorno i quali, seppure eccellenti dal punto di vista dell'istruzione e delle competenze, riceverebbero salari di ingresso nel mondo del lavoro al di sotto di quelli applicati in altre parti del territorio nazionale, aumentando così il divario tra nord e sud". "E' evidente che, in questa proposta, c'è tutta l'ammissione di fallimento del presidente della Regione nelle politiche per l'occupazione ed anche di quel piano per il lavoro dei giovani nel Mezzogiorno che è stato declinato, in maniera miope e non lungimirante, nella sola pubblica amministrazione, mentre ciò che serve per favorire l'occupazione giovanile nel Sud è un forte supporto alle imprese affinchè creino lavoro stabile e di qualità", ha sottolineato Ronghi. "Anche su questo tema – ha concluso Ronghi - come "Sud Protagonista, siamo stati i primi a prospettare un piano straordinario per il lavoro nel Sud che fonda, per i giovani e per i meno giovani, su un sistema di istruzione e di formazione professionale realmente collegato al mondo del lavoro e su politiche per il lavoro capaci di incontrare il fabbisogno delle imprese". (ren)