Camera: Baldelli (Fd'I), ieri a Montecitorio omaggio a Troisi per i 70 anni

- Ieri pomeriggio, presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, si è tenuto un evento per ricordare i 70 anni della nascita di Massimo Troisi su iniziativa dell'Onorevole Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d'Italia. Nell'occasione è stato proiettato il film: "Da Domani mi alzo tardi" del regista Stefano Veneruso. L'Onorevole Baldelli in apertura ha dichiarato di aver accolto con piacere l'idea di realizzare e promuovere l'evento "per rendere un doveroso omaggio a uno dei protagonisti del cinema e della cultura italiana, che dopo quasi 30 anni dalla scomparsa resta ancora vivo nell'immaginario collettivo, a testimonianza del suo profondo valore artistico e umano". Per il deputato di Fratelli d'Italia, "Massimo Troisi ha avuto la capacità di regalarci attraverso i suoi film grandi emozioni e di farci entrare quali ospiti attenti e curiosi nel mondo della sua non comune sensibilità. Un' artista che ricordiamo con affetto, al quale siamo riconoscenti per tutto ciò che ha saputo regalare e che continua a regalare con semplicità e verità al suo pubblico". Tra gli ospiti intervenuti all'evento anche il questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini e l'ambasciatore Emerito di Israele Dror Eydar. (ren)