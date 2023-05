Campania: terza commissione fissa al 25 maggio termine ultimo per emendamenti a legge "Torno in Campania"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La III Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Giovanni Mensorio, ha fissato al 25 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge “Torno in Campania”: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici” , ad iniziativa della vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. “La proposta di legge si pone alcuni importanti obiettivi: contrastare la ‘fuga dei cervelli’ verso altre regioni ed altri paesi e favorire il loro rientro e la loro permanenza in Campania, contrastare, in generale, l’emigrazione dal territorio campano, promuovere il ‘Made in Campania’ e lo sviluppo di attività produttive a iniziative di emigrati di ritorno, promuovere il ‘Turismo delle Radici’- ha spiegato Ciarambino, che ha sottolineato: “sono previsti contributi regionali per i giovani talenti di età non superiore ai 35 anni e che abbiano conseguito titoli di studio nei settori scientifici e residenti in Campania e che spostino la propria residenza nella nostra regione; interventi regionali per la realizzazione di progetti ed interventi volti a migliorare l’immagine aziendale e a valorizzare il ‘Made in Campania’; contributi regionali volti ad incentivare l’avvio delle attività produttive da parte di emigranti rientrati in Campania; iniziative regionali finalizzate allo sviluppo del ‘Turismo delle Radici’ al fine di stimolare la crescita dei flussi turistici costituiti dagli emigrati campani e dai loro discendenti. Insomma, si tratta di una proposta di legge che affronta in maniera ampia e strategica la problematica dell’abbandono del territorio campano e che intende renderlo più attrattivo”. (segue) (Ren)