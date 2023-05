© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Riunione della III Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Giovanni Mensorio. Due proposte di legge all'esame: "Torno in Campania”: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell'attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici e "Istituzione della rete regionale dei 'Borghi della Campania”. Napoli, Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Isola F13 (ore 12.00). (segue) (ren)