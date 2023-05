Campania: Cammarano (M5S), una legge per dare ai nostri borghi risorse per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi incardiniamo questa legge in commissione. In realtà è una legge che avevamo già discusso con il vicepresidente Bonavitacola e l'assessore Casucci per dare un regolamento che potesse funzionare a livello turistico per i borghi della Campania. Noi oggi abbiamo necessità di promuovere i nostri borghi, di promuovere le aree interne, visto che lo stanno facendo in tutta Italia, e noi in qualche modo abbiamo uno strumento in più per fare sinergia tra i vari borghi e a quelli che vogliono fare realmente turismo dare qualche risorsa in più per organizzarsi meglio". Così il presidente della Commissione Aree Interne del consiglio regionale della Campania Michele Cammarano (M5S), dopo che la III commissione consiliare permanente della Regione Campania, presieduta da Giovanni Mensorio, ha incardinato l'esame della proposta di legge "Istituzione della rete regionale dei 'Borghi della Campania'". (Ren)