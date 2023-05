Napoli: Nappi (Lega), ancora risse tra extracomunitari al Vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora scene di degrado al Vasto, a poche decine di metri dalla Stazione centrale. Come si evince dal video che mi è stato inviato da un cittadino, continuano a ripetersi risse tra extracomunitari che si registrano per di più, in un contesto di attività completamente irregolari. Il Governo di centrodestra è già da tempo al lavoro per garantire sicurezza e vivibilità nelle zone nevralgiche della città partenopea - confortanti i numeri delle operazioni di polizia condotte nelle ultime settimane proprio nell'area di Piazza Garibaldi -, ma è necessario che anche il Comune faccia la sua parte a tutela di Napoli e dei napoletani". Lo ha denunciato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che sui propri canali social pubblica il video di una lite tra immigrati. (Ren)