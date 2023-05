Imprese: D'Aria (Mes Group), da Napoli la sfida dell'innovazione per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vincere la sfida dell'innovazione tecnologica significa far ripartire l'economia del nostro paese. Secondo la mia personale cultura d'impresa, tecnologia, innovazione e business network sono elementi imprescindibili in termini di crescita economica, di opportunità future e di miglioramento delle performance. Il World Metrology Day racchiude tutti questi strumenti in un'unica formula, e mi auguro che possa consolidarsi sempre più come evento nel quale le Pmi campane e del centro-sud trovano gli elementi utili a valorizzarsi e al tempo stesso fare rete". Lo ha dichiarato Alfonso D'Aria, Ceo di Mes Group, annunciando la IV edizione del Wmd, unico evento industriale del Sud Italia interamente dedicato ai temi del controllo, qualità, automazione, industria 4.0, robotica e stampa 3D, che si terrà dal 18 al 20 maggio al centro congressi del Museo di Pietrarsa a Napoli. "Dopo il successo dello scorso anno con oltre 1000 visitatori qualificati dei settori trainanti della Campania quali Aerospace, Automotive e Rail, in soli due giorni – ha proseguito il numero uno di Mes Group - il Wmd rilancia con un giorno in più di esposizione, aprendo le porte ad esperti e rinomati conoscitori del mondo industriale. Tra le fila dei nuovi espositori ci saranno Renishaw, Hp, Tebis, 3d Company, Evident Scientific - il nuovo volto del Gruppo Olympus - e Zeiss – leader mondiale nel settore delle tecnologie optoelettroniche. Non sarà solo esposizione di tecnologie, ma l'occasione unica di incontro diretto tra le Pmi del Mezzogiorno e i big players di settore: Leonardo, Mbda, Avio, Dallara, e tanti altri". (segue) (Ren)