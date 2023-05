Campania: Matera (Fd'I), da parte di De Luca soltanto parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo dagli organi di stampa che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca continua a insultare il presidente Meloni e i suoi ministri" Lo ha affermato in una nota Domenico Matera, senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che ha continuato: "Tralasciando i toni e i contenuti usati, che mi sembrano davvero una caduta di stile di basso livello per chi ricopre una carica istituzionale, credo che De Luca dovrebbe pensare alle sue politiche fallimentari adottate negli ultimi sette anni in Campania. In particolare, se pensiamo alla provincia di Benevento, le promesse elettorali mai realizzate sono molte: il mancato intervento all'ospedale De Liguori di Sant'Agata De' Goti, la non implementazione dei collegamenti da e per Napoli che provocano ancora seri disagi a pendolari e viaggiatori, per non parlare del dimensionamento scolastico. Insomma - ha concluso il senatore - potremmo andare avanti all'infinito, ma basta questo per far capire quanto il sistema De Luca in Campania sia fallimentare e dannoso per i cittadini. Se dovessi riassumere questi anni di governo Pd in Campania, gli darei il titolo di una canzone: 'Parole, parole', niente di più". (ren)