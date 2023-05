Campania: Schifone (FdI), De Luca non fa più ridere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La 'macchietta' De Luca non fa più ridere nemmeno i suoi. Il presidente della Campania insulta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per nascondere i suoi fallimenti. Dopo 7 anni la Campania è ultima per occupazione e servizi e con una sanità al collasso. Un disastro le cui conseguenze ricadono e ricadranno sui campani. Presto anche in Campania arriverà il buon governo del centrodestra”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone. (Ren)