Udinese-Napoli: Stadio Maradona aperto e linee Eav funzionanti fino a mezzanotte

- I servizi ferroviari Eav (azienda del trasporto pubblico della Regione Campania) saranno rafforzati in occasione dell'apertura dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove sarà possibile assistere sui maxischermi installati all'interno dell'impianto alla partita Udinese-Napoli in programma stasera alle 20.45. Eav ha predisposto un rafforzamento dei servizi ferroviari fino a mezzanotte sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli ai comuni dei Campi Flegrei, e sulla metropolitana Piscinola-Aversa che collega la stazione Piscinola-Scampia (con interscambio con la Linea 1 della metropolitana) con Aversa in provincia di Caserta. ​Le ultime corse della Cumana sono previste dalla stazione di Montesanto alle 00.01 con arrivo a Torregaveta alle 00.42 e da Torregaveta alle ore 23:54 con arrivo a Montesanto alle ore 00.35. L'ultima corsa della Circumflegrea partirà da Montesanto alle ore 23.36 con arrivo a Licola alle ore 00.19, da Montesanto alle ore 00.00 con arrivo a Quarto alle ore 00.30 e da Licola alle ore 23.56 con arrivo a Montesanto alle ore 00.39. L'ultima corsa della metro Piscinola-Aversa partirà da Piscinola alle ore 23.45 con arrivo ad Aversa alle ore 23.58 e da Aversa alle ore 23.45 con arrivo a Piscinola alle ore 23.58. (Ren)