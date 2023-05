Energia: Pichetto, il Pniec definitivo sarà pronto entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 30 giugno presenteremo la proposta all'Ue poi ci sarà una parte di dialogo e confronto, il Pniec dovrà essere definitivo entro un anno, entro giugno 2024". Lo ha annunciato questa mattina il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento in collegamento con il Green Med Symposium, in programma dal 3 al 5 maggio alla Stazione Marittima di Napoli, parlando del Piano nazionale per l'energia e il clima. "Rispetto al Pniec del 2018 il quadro è completamente cambiato, abbiamo avuto una rivoluzione nel pensiero, nella sensibilità e negli obiettivi nazionali e mondiali, ci sono anche le modifiche dei target al 2030 e 2050 e naturalmente anche alcune scelte sul fronte europeo", ha spiegato il ministro. (Ren)