Napoli: vietata la vendita di bevande a Fuorigrotta durante la diretta streaming di Udinese-Napoli

- Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del live streaming dell'incontro di calcio "Udinese/Napoli", che avrà luogo oggi, alle 20.45, presso lo stadio Diego Armando Maradona, tre ore prima dell'evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, il comune di Napoli ha disposto il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta. L'ordinanza è valida all'interno dello Stadio e presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree: da via Cinthia altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a piazza Italia – via Giulio Cesare fino a piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra D'Oltremare – l'intero piazzale Tecchio – largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo. (Ren)