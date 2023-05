Energia: Terna realizzerà elettrodotto interrato a Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato autorizzato, con decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il progetto definitivo del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la cabina primaria Saint Gobain e la stazione elettrica Santa Sofia, in provincia di Caserta. Il nuovo collegamento, per il quale Terna investirà circa 10 milioni di euro, prevede la realizzazione di oltre 7 km di cavo interrato utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE, una tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile. L'intervento, che coinvolgerà i comuni di Caserta e di Maddaloni, si rende necessario a causa dell'aumento dei carichi di energia previsto nell'area del casertano. La sua realizzazione, inoltre, contribuirà a un incremento della magliatura della rete che porterà importanti benefici elettrici, aumentando l'affidabilità e la resilienza del servizio elettrico locale. Nei prossimi mesi saranno avviate tutte le attività propedeutiche all'apertura dei cantieri, con l'obiettivo di completare e mettere in esercizio il collegamento entro il 2025. I lavori saranno svolti in coordinamento con gli enti locali per ridurre al minimo i rischi da interferenza con altre infrastrutture e gli inconvenienti al traffico veicolare. (Ren)