Pa: acquisti per 6,6 miliardi su strumenti Consip nel primo trimestre 2023

- È di 6,6 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati al 31 marzo 2023 dalle Pa sui diversi strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Il risultato è pari ad un incremento del +22 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra gli strumenti più utilizzati si segnalano i contratti su Convenzioni/Accordi quadro (in particolar modo del settore Ict) con un valore degli acquisti di quasi 3,1 miliardi di euro (+27 per cento rispetto al trimestre 2022) e il Mercato elettronico della Pa - Mepa, con un valore che sfiora gli 1,7 miliardi di euro (in linea con quello del primo trimestre 2022). In forte crescita (+52 per cento) l’utilizzo del Sistema dinamico di acquisto – Sdapa, con un valore di oltre 1 miliardo di euro. In aumento anche i dati relativi all’utilizzo delle gare in modalità ASP (application service provider), per le quali Consip rende disponibile, a titolo gratuito, la piattaforma di negoziazione per gli acquisti autonomi delle amministrazioni. Al 31 marzo 2023 sono state bandite 355 gare (+30 per cento contro lo stesso periodo del 2022) per un valore di 2,3 miliardi di euro (+25 per cento). Sempre al 31 marzo 2022, l’offerta di contratti per l’acquisto di beni e servizi (il c.d. “scaffale”) è pari a 18,4 miliardi di euro, con un incremento del +50 per cento rispetto alla disponibilità registrata al 31 marzo 2022. Le iniziative attive sono 76 (erano 66 nello stesso periodo dell’anno scorso). Un’offerta ampia e differenziata a disposizione delle amministrazioni sono oltre 100 mila i “centri di spesa” abilitati ad utilizzare il sistema Consip che possono rivolgersi per i loro acquisti agli oltre 150 mila fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli strumenti Consip (di cui il 99 per cento Micro, Piccole e Medie Imprese). Per quanto riguarda le attività di produzione delle gare – attraverso le quali vengono aggiudicati i nuovi contratti messi a disposizione delle Pa – nel I trimestre 2023 sono state pubblicate 24 nuove iniziative per un totale di 79 lotti (contro il 71 del primo trimestre 2022) e un valore bandito di oltre 3,3 miliardi di euro (+68 per cento contro il primo trimestre 2022) e sono state aggiudicate 24 iniziative (contro le 23 del I trimestre 2022) per un totale di 69 lotti ( contro i 67del primo trimestre 2022) e un valore di 3,4 miliardi di euro (contro i 2,4 miliardi di euro del I trimestre 2022). (Com)