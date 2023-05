Campania: Cammarano (M5s), rete "Borghi della Campania", al via iter proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in terza Commissione Attività produttive è stata finalmente incardinata la proposta di legge a mia prima firma che punta a promuovere il turismo nei borghi campani. I piccoli centri, infatti, sono dotati di tutto ciò che il visitatore-tipo cerca: centri storici da visitare, bellezze naturalistiche, enogastronomia locale di eccellenza, luoghi adatti a gite ed escursioni. La proposta di legge prevede la creazione di una rete "Borghi della Campania", dotata di un proprio marchio distintivo, di brand specifici per ciascuno dei Distretti turistici che saranno appositamente costituiti e di una campagna promozionale da condurre soprattutto in rete". Lo ha annunciato il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale M5s Michele Cammarano. "Con la nostra proposta puntiamo ad attrarre investimenti per rendere i borghi più vivibili, attrattivi e sicuri, e a produrre una rigenerazione sociale ed economica delle aree interne. È il momento giusto - ha concluso Cammarano - per ampliare l'offerta della nostra Regione e comunicare al grande pubblico internazionale che il patrimonio naturalistico, storico, artistico, culturale ed enogastronomico della Campania non è concentrato esclusivamente nelle aree costiere più celebri".(ren)