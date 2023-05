Imprese: D'Aria (Mes Group), da Napoli la sfida dell'innovazione per rilanciare l'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vera novità di questa edizione è la Wmd-B2B Platform, strumento pensato e ideato per le aziende aderenti per massimizzare e potenziare le opportunità di business e accedere a nuovi contatti nei settori aerospace e automotive. La B2B Platform consente di creare inviare e ricevere richieste di meeting con altre imprese, in modo da pianificare incontri prima dell'inizio dell'evento. Nella giornata del 19 maggio, in esclusiva per l'Italia, si terrà il corso Apqp Ppap Harmonized Stellantis V2022, che verrà nuovamente discusso da Plexus Management Systems. Il WMD è patrocinato da: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, DAC, Unione Industriali Napoli, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Confindustria Campania, Confindustria Salerno, Confindustria Campania, Dema, Umbria Aerospace Cluster, Euroavia Napoli, KIWA, AIAD, Aerospace Valley, Università degli Studi del Sannio, Università di Salerno (Dip. Ingegneria Industriale. (Ren)