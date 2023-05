Napoli: "Metroart speciale maggio 2023" alla scoperta della stazione Materdei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mercoledì 3 e per tutto il mese di maggio prende il via la nuova iniziativa "Metroart speciale Maggio 2023. Alla scoperta della stazione Materdei" dedicata al patrimonio artistico-architettonico della spettacolare stazione della metropolitana Linea 1 progettata dall'Atelier Mendini. Il progetto nasce dalla cooperazione istituzionale tra Azienda Napoletana Mobilità e Friends of Naples Onlus, associazione impegnata nella promozione della conservazione dei beni artistici di Napoli. Grazie all'accordo di collaborazione con Comune di Napoli e Anm per la salvaguardia del patrimonio artistico della stazione, FoN-Friends of Naples Onlus ha già finanziato i cantieri di restauro sulle opere "Colonna persa" di Ettore Spalletti e "Splotch, non geometric form #8" di Sol LeWitt. Gli interventi sono stati realizzati dalla Scuola di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e da Anm nell'ambito della Convenzione per l'alta formazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio di arte contemporanea delle Stazioni dell'Arte.(ren)