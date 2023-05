Napoli: rendiconto 2022. Baretta, proseguire sulla strada intrapresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rendiconto 2022 del Comune di Napoli presenta un significativo miglioramento della situazione finanziaria, che passa da 4,9 miliardi dello scorso anno a 4,5 al 1 gennaio 2023, consolidando così il percorso di risanamento avviato con la sottoscrizione del Patto per Napoli. Il dato più significativo riguarda la riduzione dell'indebitamento che scende dai 2.212 miliardi a 1.989, cioè di circa 220 milioni, collocandosi così sotto la soglia dei 2 miliardi, con un utile netto di amministrazione di 53 milioni, oltre i 169 mln previsti dal pino di rientro. Si riduce anche il debito finanziario per effetto sia del rispetto del pagamento della rata annuale prevista (141 mln) sia della rinegoziazione dei mutui (11,6 mln). Sono migliorati anche i pagamenti (per oltre 1 mld): ciò mette nelle condizioni di operare nel 2023 ad una sensibile riduzione dello stock e, conseguentemente, dei tempi di pagamento. Il rendiconto testimonia anche un miglioramento delle entrate dell'addizionale Irpef e dell'imposta di soggiorno (anche se permane una elevata evasione). Resta problematica la riscossione che, sulle entrate tributarie ed extra tributarie, continua ad restare complessivamente attorno al 50 per cento per l'anno in corso, mentre scende drasticamente attorno al 12 per cento per i residui degli anni precedenti, creando un effetto esponenziale negativo per cui i residui accumulati ammontano a oltre i 4 mld; il che provoca un blocco di capacità di spesa (per le regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) di oltre 2 miliardi. (segue) (ren)