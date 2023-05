Imprese: Confidi Pmi Campania, 4 milioni di finanziamenti diretti nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un capitale sociale di 5 milioni e mezzo, una disponibilità di risorse finanziarie complessiva di quasi 15 milioni, 1.782 soci, operatività nazionale in tutti i settori, il Confidi Pmi Campania è una società cooperativa a responsabilità limitata e si caratterizza per la mutualità e per l'assenza dello scopo di lucro. L'organismo di intermediazione finanziaria nasce oltre 30 anni fa, è stato ricordato nelle assise, per supportare le imprese minori nell'accesso al credito agevolandone una migliore relazione con il sistema bancario, favorendo una sensibile riduzione del costo dei finanziamenti rispetto a quelli reperibili sul mercato e rendendo i profili di rischio delle piccole e medie imprese associate più trasparenti e più facilmente valutabili da parte delle banche. La garanzia del Confidi è rappresentata da un Fondo di garanzia (o Fondo Rischi) che è alimentato da risorse pubbliche (contributi delle Regioni, delle Cciaa, del Ministero Economia e Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ecc.) ed ha la funzione di coprire le perdite derivanti dall'inadempimento del debitore. L'assemblea ha anche nominato il nuovo Collegio sindacale: Raimondo de Miranda, Luca Manzo, Giuseppe Battaglia; supplenti sono Massimo Scognamiglio e Cristina Cutitta. (ren)