Campania: Saiello (M5S), stop ai ritardi nell'erogazione dei fondi mobilità in deroga

- "Nonostante i 10 milioni di euro stanziati dal Governo da oltre un mese per le aree di crisi industriale complessa della Campania, la Regione non ha ancora attivato le procedure per l'erogazione dei fondi della mobilità in deroga a oltre 500 ex lavoratori. Nella mia interrogazione ho chiesto alla Giunta Regionale, onde evitare i ritardi degli anni passati dovuti alla burocratizzazione delle procedure, di attivare tavoli di concertazione con le parti sociali, così come già fatto da altre regioni, per la predisposizione di un accordo al fine di semplificare e velocizzare le procedure di erogazione dei fondi. Di attivarsi, inoltre, nell'inserire i percettori della mobilità in deroga fra i destinatari di eventuali bonus, evitando che tale mancanza determini come in passato ritardi e disguidi con le sedi INPS dislocate sul territorio". A dirlo è stato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello a margine del question time. "Dopo la discussione in Aula, l'assessore Marchiello ci ha informato che la Regione, già da quest'anno, velocizzerà l'erogazione delle indennità agli aventi diritto. Azioni - ha concluso Saiello - che continueremo a monitorare per tutelare tante famiglie campane in difficoltà". (Ren)