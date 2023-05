Ambiente: da domani a Napoli gli stati generali della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedi 4 maggio alle 16, alla Stazione marittima di Napoli si terrà la prima sessione degli Stati Generali sull'ambiente in Campania, nell'ambito del Green Med Symposium. La sessione, si legge in una nota di palazzo Santa Lucia, è volta a dimostrare cosa in concreto può significare lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare. Saranno discussi strumenti nuovi che uniscono tutela ambientale e sviluppo economico, come i contratti di fiume e le comunità energetiche. In particolare si discuterà anche del recupero dei borghi antichi, "segno distintivo del nostro paesaggio storico". Per la prima volta sarà illustrato un progetto pilota di Distretto dei borghi della salute e del benessere, elaborato in collaborazione fra la Regione Campania e la Fondazione Sviluppo sostenibile presieduta da Edo Ronchi. Questo progetto pilota vuole essere un modello tipo di Distretto cui partecipano più comuni contigui, replicabile nelle diverse realtà territoriali della Regione. L'evento sarà concluso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)