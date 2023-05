Pnrr: Pichetto, con percorso razionale raggiungeremo gli obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ce la faremo, lo stiamo rivedendo, il Pnrr è nato in era post Covid e anche se sono passati solo 3 anni fa, sembra un secolo. Stiamo ragionando su quali misure possono avere attuazione entro il giugno 2026, altre possono essere spostate sugli Fsc, che non hanno una scadenza così cogente”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo in videocollegamento all'inaugurazione della quarta edizione del 'Green Med Symposium', in programma alla Stazione Marittima di Napoli dal 3 al 5 maggio, a proposito degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “In questo momento stiamo rivedendo il RePowerEu, che riguarda particolarmente il Mase. Credo che con un percorso razionale riusciremo a raggiungere gli obiettivi”, ha aggiunto. (Ren)