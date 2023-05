Napoli: divieto di sosta nei pressi dei presidi ospedalieri dal 3 al 5 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i giorni 3, 4 e 5 maggio 2023, sarà disposto il divieto di sosta e fermata in corrispondenza di alcuni presidi ospedalieri. In occasione dei festeggiamenti che, con ogni probabilità, si potrebbero concretizzare mercoledì 3 o giovedì 4 maggio, al fine del miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, sono stati chiesti dei particolari provvedimenti di viabilità. Dalle ore 17.00 di mercoledì 3 maggio alle ore 4.00 di giovedì 4 maggio 2023; dalle ore 17.00 di giovedì 4 maggio alle ore 4.00 di venerdì 5 maggio 2023, istituito il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso: Ospedale del Mare, alla via Enrico Russo,41 (Ponticelli); Ospedale Cardarelli alla via Cardarelli, 9; Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; Ospedale San Paolo alla via Terracina, 219; Ospedale dei Pellegrini alla via Portamedina alla Pignasecca, 41; Ospedale CTO al viale Colli Aminei, 21; Villa Betania, via Argine n. 604; Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni.(ren)