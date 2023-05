© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Conferenza stampa di presentazione del Festival Insieme in Passerella, IV Edizione, patrocinata dalla Regione Campania e Coni e Cip. Partecipa, tra gli altri, l’assessore regionale con delega a Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili Lucia Fortini. Napoli, Palazzo Regione Campania, Sala De Sanctis, via Santa Lucia 81 (ore 9.30). (segue) (ren)