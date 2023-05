Campania: Consorzio bonifica Napoli e Volla. Nappi (Lega), manovre oscure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la lunga serie di anomalie e comportamenti illegittimi che abbiamo denunciato in questi mesi, oggi sveliamo un nuovo inquietante aspetto della 'Repubblica autonoma' del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla. Attraverso dinamiche del tutto oscure, l'attuale commissario si ritrova iscritto nella lista degli aventi diritto al voto - per di più senza averne mai fatto richiesta - e a quanto ci risulta, sarebbe pronto a partecipare alle elezioni per la carica di presidente, che lo porterebbe alla guida del consorzio per i prossimi 5 anni. È chiaro che ci troviamo davanti, oltre che al più classico esempio di conflitto di interessi, a una misteriosa manovra che denota la totale mancanza di controllo da parte della Regione, e rispetto alla quale continuiamo a chiedere adeguati accertamenti, prima che sulla vicenda si accendano i fari dell'autorità giudiziaria". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso del Question Time di questa mattina. (ren)