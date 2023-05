Istruzione: Valditara, primi effetti piano semplificazione scuola entro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi del Piano per la semplificazione nel settore della scuola “avranno un’attuazione graduale e diversificata e saranno articolati su un orizzonte temporale triennale. Ma i primi effetti si vedranno entro la fine dell’anno”. Lo ha chiarito il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in Aula alla Camera a una interrogazione sui tempi di attuazione del Piano in questione. Piano che, ha ricordato il ministro “si compone di 20 punti” perché “fra gli impegni principali presi al mio insediamento c’è quello di realizzare un serio intervento di sburocratizzazione della scuola, perché possa concentrarsi solo sulla propria missione educativa”. (Rin)