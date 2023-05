Sport: trotto, lotteria di Agnano con il ministro Lollobrigida e il bis di vernissage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati momenti di alta presenza istituzionale perchè la corsa che ha voluto il ministro Lollobrigida intitolata a Luana D'Orazio e ciò che abbiamo creato intorno a questa corsa è stato il momento più toccante del Lotteria, é una delle cose che ricorderò per sempre". Pier Luigi D'Angelo presidente Ippodromi Partenopei, società organizzatrice del gran premio internazionale di trotto disputato ad Agnano nella giornata festiva del primo maggio, ha commentato così la chiusura della 74esima edizione con i dati ufficiali, 230mila euro giocati sul campo, 10mila presenze in ippodromo e il record della corsa 1.09.6 di Vernissage Grif, cavallo del napoletano Gennaro Riccio, in sei mesi da ottobre a maggio vincitore di 2 Lotteria con il guidatore Alessandro Gocciadoro. All'ippodromo ad aprire la giornata più importante dell'anno. le istituzioni locali con l'assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, il consiglio direttivo dell'Unione Europea del Trotto ed una massiccia presenza del Masaf con il ministro Francesco Lollobrigida ed il sottosegretario con delega all'ippica Patrizio La Pietra che da Agnano vogliono ripartire per rilanciare l'ippica nazionale. (segue) (ren)