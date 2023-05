Imprese: Confidi Pmi Campania, 4 milioni di finanziamenti diretti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 200 richieste di finanziamenti agevolati per un valore di circa 4 milioni di euro saranno soddisfatte nel 2023 dal Confidi Pmi Campania che erogherà direttamente le risorse finanziarie alle imprese che non hanno i requisiti per accedere al credito bancario. E' quanto è emerso dall'assemblea ordinaria dei soci della struttura che fa capo alla Confcommercio svoltasi a Napoli. L'assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 e ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione. Il Cda ha poi nominato presidente Angelo Bruscino che subentra a Lucio Donadio il quale assume l'incarico di vicepresidente (nel Cda anche Guido Arzano, Paolo Annunziata e Silvio de Simone). "La nostra funzione di 'banca di soccorso' si è rafforzata in questi mesi grazie alle innovazioni normative dello scorso anno che ci consentono di poter utilizzate le risorse pubbliche per concedere finanziamenti agevolati per cassa alle piccole e medie imprese", ha spiegato Donadio per anni alla guida del consorzio di garanzia fidi. "Oltre alla nostra missione istituzionale di garantire, fino all'80 per cento, i prestiti che le banche erogano alle aziende - ha evidenziato il nuovo presidente Bruscino - ora possiamo erogare direttamente il credito fino a 40mila euro per le imprese piccole e medie a rischio default e ai professionisti titolari di partita Iva". "E il nostro credito - ha aggiunto - viene concesso ad un tasso del 4 per cento rispetto ad una media per imprese e famiglie superiore al 13 per cento". "Questa nuova possibilità che abbiamo - ha sottolineato Bruscino - rappresenta senza dubbio un fatto straordinario, un importante riconoscimento, per l'efficace azione svolta dal mio predecessore Lucio Donadio, che valorizza e rafforza il ruolo di Confidi Pmi Campania". (segue) (ren)