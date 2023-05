Rifiuti: Pichetto, ferma opposizione su regolamento imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel settore degli imballaggi l'Italia è un'eccellenza a livello europeo: abbiamo creato un settore dell'economia sul riciclo, di conseguenza non è accettabile che si abbassi l'asticella utilizzando lo strumento del riuso, massacrando un sistema economico che ha la propria forza nella tecnologia. Per questo ci siamo opposti a questo criterio di metterlo come regolamento, possiamo ragionare sulla direttiva ma è tutta da discutere. Manterremo ferma la nostra posizione". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento in collegamento con il Green Med Symposium, dal 3 al 5 maggio alla Stazione Marittima di Napoli. (Ren)