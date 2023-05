Napoli: Nep, presentato primo progetto educativo su cultura musicale napoletana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina nell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino "Neapolitan Edu Power (Nep)", il Primo Progetto Educativo-Formativo sulla cultura musicale antica e classica napoletana. Il progetto, realizzato in partenariato con il Comune di Napoli, è stato illustrato alla presenza dell'assessore all'Istruzione Maura Striano e del direttivo di Yes Crea srl, l'Impresa Sociale che ha ideato e promosso l'iniziativa, Lucio Marcello Falconio Presidente del Cda, Pasquale Amato Fierro direttore artistico e Domenico Di Frenna, responsabile marketing e comunicazione. Il progetto si rivolge agli alunni della Scuola primaria e secondaria di Primo Grado ed intende contribuire a conservare la memoria e a valorizzare il patrimonio musicale napoletano presso le nuove generazioni. Gli alunni potranno partecipare a un piano di formazione nelle diverse edizioni che si susseguiranno negli anni e potranno conoscere tradizioni, luoghi ed espressioni artistiche di Napoli dal 1400 fino agli ultimi pilastri della tradizione nostrana contemporanea. (segue) (ren)