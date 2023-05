Campania: Ciarambino, su formazione professionale Regione si adegui a richieste del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Question time in Consiglio regionale sulla formazione professionale e le relative carenze posto da Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. "La formazione in Campania deve essere la leva strategica per offrire ai nostri giovani opportunità di lavoro vere sul nostro territorio, senza che siano più costretti ad andarsene. Ci sono decine di milioni di euro ogni anno assegnate alla Regione per finanziare corsi di formazione professionale, 120 milioni per il solo programma Gol nel 2022, cui si aggiungono i fondi Fesr e quelli del bilancio regionale. Eppure continuiamo a formare gli stessi profili da oltre 20 anni, come estetisti, massaggiatori, segretari, senza considerare che il mondo del lavoro è profondamente cambiato e che c'è richiesta di professionalità oggi assolutamente carenti nella nostra terra e nel nostro Paese. In Italia il ministro del Lavoro ha stimato in un milione il fabbisogno di posti di lavoro per i quali non si è in grado di reperire professionalità adeguate - ha specificato Valeria Ciarambino - Posso confermare questi dati a partire dalla mia esperienza personale, visto che incontro quotidianamente imprenditori costretti a ricercare determinati profili fuori dalla Campania, se non addirittura fuori dall'Italia. Capite il paradosso? Siamo la regione con più Neet e più disoccupati d'Italia, spendiamo decine di milioni di euro ogni anno per formare professionisti di cui il mercato non ha più bisogno e che sono con ogni probabilità destinati a ingrossare ulteriormente le fila dei disoccupati campani, e intanto le imprese che hanno lavoro da offrire fanno arrivare i lavoratori dal nord Italia o dall'estero, perchè qui non li trovano". (segue) (ren)