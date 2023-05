Campania: approvato da Commissione aree interne protocollo con Coldiretti - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Speciale Aree interne del consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità il Protocollo d'intesa con Coldiretti Campana, per il sostegno alle aziende agricole e per rilanciare l'agricoltura nelle aree interne della Regione. Hanno partecipato ai lavori della Commissione il presidente della Commissione Speciale Aree Interne Michele Cammarano (M5S), il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, i componenti della Commissione, il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e la responsabile dell'ufficio legale di Coldiretti Campania, Catia Gravina. "E' molto positiva l'iniziativa intrapresa dalla Commissione Speciale Aree Interne con Coldiretti Campania per sostenere il settore primario in Campania e particolarmente le aziende agricole che operano nelle aree interne del territorio le quali devono fronteggiare anche difficoltà di natura infrastrutturale e che, quindi, vanno ulteriormente sostenute, anche nell'ottica di potenziare l'occupazione lavorativa nel settore", ha sottolineato Oliviero. "La condivisione di strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle aree interne, nonché le attività di orientamento delle politiche regionali, nell'ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune, sono alcune delle finalità del protocollo d'intesa firmato oggi. L'agricoltura è uno dei principali settori attraverso cui è possibile garantire una rigenerazione sociale ed economica di queste aree e Coldiretti rappresenta gran parte del tessuto produttivo", ha evidenziato Cammarano. "Con questo protocollo ci impegniamo ancor di più, insieme con la Commissione speciale, a promuovere politiche per lo sviluppo e sostegno dell'agricoltura, della valorizzazione e della tipicità delle produzioni agroalimentari del territorio anche per evitare lo spopolamento e garantire una rigenerazione urbana dei territori", ha rimarcato Loffreda. (Ren)