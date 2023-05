Scuola: formazione Aiig, all'Alfano I "La Terra Sancti Benedicti negli acquerelli di Marcello Guglielmelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il calendario degli appuntamenti delle sezioni regionale Campania e provinciale Salerno dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, valevoli per le attività di formazione dei docenti della scuola. Oggi pomeriggio, mercoledì alle 17.00, nella sede del Liceo Alfano I di Salerno, il professore Pierluigi De Felice (Università di Salerno) parlerà de "La Terra Sancti Benedicti negli acquerelli di Marcello Guglielmelli (secolo XVIII)". Si tratta di un viaggio cartografico e iconografico attraverso i paesaggi dei Benedettini dell'Abbazia di Montecassino, di cui sarà ricostruito il contesto geografico-storico e funzionale, in prospettiva diacronica. L'incontro, conformemente alle finalità dell'Aiig di favorire le possibilità di incontro e confronti degli insegnanti di discipline geografiche di ogni formazione e indirizzo, sarà trasmesso anche in modalità online e vedrà tra gli altri la partecipazione dei proff. Vincenzo Aversano (presidente onorario Aiig Campania), Teresa Amodio (presidente Aiig Salerno), Silvia Siniscalchi (presidente Aiig Campania) e Anna Procida (vicepresidente Aiig Campania). (ren)