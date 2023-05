Campania: Ciarambino, su formazione professionale Regione si adegui a richieste del mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manutentori, tecnici specializzati, esperti di digitale e di green economy - ha continuato Ciarambino - bisogna orientare la formazione verso quei profili per i quali c'è una richiesta crescente, in modo da trasformare ogni singolo euro speso in posti di lavoro, ma per farlo bisogna stringere un'alleanza tra imprese campane e Regione. Poco più di un anno fa la Regione Campania volle istituire un tavolo di raccordo tra istituzione regionale e imprenditori del territorio, proprio con l'intento di migliorare le politiche formative, rendendole sempre più rispondenti al bisogno reale di professionalità da immettere direttamente nel mercato del lavoro. Ora è il momento di passare dalle buone intenzioni ai fatti, non possiamo assistere inermi all'emorragia di futuro che investe la nostra regione, con oltre 100mila giovani costretti a emigrare negli ultimi 10 anni. E su questo io stessa intendo interagire con le principali associazioni degli imprenditori campani, per 'tarare' l'offerta formativa sulle reali esigenze del mercato del lavoro. Non basta solo salvaguardare i tanti posti di lavoro a rischio in Campania, occorre una sinergia istituzionale che consenta di creare e formare professioni e nuovi posti di lavoro", ha concluso Valeria Ciarambino. (ren)