Agroalimentare: Cammarano, intesa con Coldiretti per sostegno alle aree interne irpine

- "Questa mattina, in terza Commissione speciale Aree interne, abbiamo approvato un importante protocollo d'intesa con Coldiretti Campania, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, del direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e della responsabile dell'ufficio legale Coldiretti Catia Gravina. La condivisione di strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle aree interne, nonché le attività di orientamento delle politiche regionali, nell'ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune, sono alcune delle finalità del protocollo d'intesa firmato oggi. L'agricoltura è uno dei principali settori attraverso cui è possibile garantire una rigenerazione sociale ed economica di queste aree e Coldiretti rappresenta gran parte del tessuto produttivo. Il protocollo ci consentirà di favorire nuove forme di occupazione per i giovani residenti attraverso l'insediamento di nuove attività produttive, riducendo così il rischio di marginalizzazione e di declino demografico, in linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne. L'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Commissione Aree interne trarrà una positiva sinergia da questa collaborazione come già accaduto nel recente passato con Confindustria Campania e Officina giovani aree interne". Ha dichiarato il presidente della III Commissione speciale Michele Cammarano. "Con questo protocollo ci impegniamo ancor di più, insieme alla Commissione speciale, a promuovere politiche per lo sviluppo e sostegno dell'agricoltura, della valorizzazione e della tipicità delle produzioni agroalimentari del territorio. Questa rientra tra le mission di Coldiretti e adesso, con questo protocollo, in sinergia con l'ente Consiliare, sicuramente avremo ottimi risultati per evitare lo spopolamento e garantire una rigenerazione urbana dei territori". Nota il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda. (ren)