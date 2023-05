Sud: De Luca, Fitto sta liquidando la politica di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto si è inventato che, siccome non riusciamo a spendere i 200 miliardi del Pnrr e ci sono progetti che sicuramente non realizzeremo entro il 2026, prendiamo i progetti che non riusciamo a realizzare e li finanziamo con il Fondo sviluppo e coesione, la cui scadenza è nel 2029. Il risultato è che da 9 mesi stanno bloccando 21 miliardi di euro che sono pronti, destinati per l'80% al Sud". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato nel corso del suo intervento all'assemblea pubblica di Confindustria a Caserta. "Nell'indifferenza generale - ha proseguito - stanno compiendo un atto di delinquenza politica. In Italia in questo momento si sta liquidando la politica di coesione. Già la politica di coesione era liquidata prima, perché in gran parte i fondi europei coprivano le risorse ordinarie e non erano aggiuntivi, ma ora stanno togliendo anche i fondi destinati necessariamente al Sud. E nessuno dice niente. È una doppia truffa, ci tolgono i soldi e li utilizzano non per il Sud ma spalmando queste risorse sul piano nazionale. Io voglio essere fiducioso, ma in queste condizioni è dura, è complicato, veramente dobbiamo passare alla lotta armata, non voglio dire il lanciafiamme ma siamo a quel punto". "Il Sud è oggetto di una rapina clamorosa da decenni. Lo dico - ha aggiunto - non essendo un amministratore abituato alla lamentazione, sono abituato a combattere e sono pronto ad accettare la sfida dell'efficienza con tutti, ma la spesa pubblica media certificata dall'Istat in Italia è di 16mila euro per il Centro-Nord, di 13mila euro per il Centro-Sud, di 12mila euro per la Campania. Noi abbiamo fra 4-5mila euro in meno di spesa pubblica. Altro che la palla di piombo al piede. Chi non riesce a spendere è il Governo nazionale, non le Regioni". "Ci sono Regioni che hanno ritardi, ma i ritardi più grandi sono in sede governativa", ha concluso De Luca. (Ren)