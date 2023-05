Finanza: Pagliuca (Cnpr), pronti a nuove sfide da affrontare con trasparenza e competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Analizzare l’impatto dei cambiamenti macroeconomico-finanziari sulla gestione della previdenza, confrontandosi con i principali player nella gestione di patrimoni mobiliari e nel settore finanziario, è un passo fondamentale per pianificare in modo concreto e produttivo il futuro della Cassa nell’interesse di tutti gli iscritti. Garantire il futuro della professione passa indispensabilmente dalla conoscenza di come si muovono i grandi mercati finanziari all’interno dei quali abbiamo il dovere di fare scelte ponderate e vincenti al tempo stesso”. Lo ha dichiarato Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, a margine del convegno “Scenari della previdenza e della finanza: la normalizzazione dei tassi d’interesse e il percorso di rientro dell’inflazione. Rischi e opportunità per il 2023”, promosso dalla Cnpr a Napoli e a cui hanno partecipato Prometeia Advisor Sim, Amundi Sgr, Eurizon Capital Sgr, Banca Patrimoni Sella, Generali Investments, Credit Suisse Asset Management e Bnp Paribas. “Abbiamo superato lo ‘stress test’ legato all’emergenza pandemica, prima, e al conflitto in Ucraina, ora, che hanno comportato un ricorso massiccio alle misure di sostegno a favore dei colleghi in difficoltà. Siamo pronti a intraprendere nuove sfide nei mercati - ha aggiunto Pagliuca - con le caratteristiche di sempre: trasparenza per gli iscritti e competenza negli investimenti”. (segue) (ren)