Finanza: Pagliuca (Cnpr), pronti a nuove sfide da affrontare con trasparenza e competenza (2)

- L’analisi del momento storico e le prospettive sono state sottolineate anche da Maria Vittoria Tonelli (consigliere d’amministrazione della Cnpr): “Abbiamo superato quella che tutti gli analisti finanziari hanno denominato ‘la tempesta perfetta’ alimentata dalla rapida crescita dell’inflazione, già in rialzo dal 2021, dalle crisi geopolitiche, dalle politiche monetarie restrittive messe in campo dalle banche centrali. Tutti fenomeni che hanno causato un fortissimo deterioramento del clima di fiducia, e altrettanti timori per un potenziale rischio stagflazione. Le prospettive di normalizzazione dei tassi di interesse con un percorso di rientro dell’inflazione e una corretta analisi di quei fattori che, secondo il parere di esperti gestori, potrebbero confermarsi rischi da monitorare con attenzione, ci aiuteranno nel saper cogliere le opportunità per il 2023”. L’appuntamento partenopeo è stato occasione di confronto tra le principali realtà del mondo della finanza e delle Sgr. “Il 2023 è iniziato in modo sprint - ha sostenuto Giuseppe Patriossi (Promoteia Advisor Sim) - in particolare nel mese di gennaio, se pur si intravedono alcune criticità come, ad esempio, la crisi del settore bancario di marzo che ha colpito alcuni intermediari. Dati positivi si registrano sia sul fronte azionario che in quello obbligazionario anche se, per trovare poi una stabilizzazione, bisognerà attendere il 2024. Si iniziano, dunque, a intravedere le condizioni per un parziale recupero dopo il 2022 che è stato un anno eccezionalmente negativo per i mercati finanziari a causa della combinazione di diversi fattori come la crescita dell’inflazione e il conflitto in Ucraina che ha generato politiche restrittive che, a loro volta, hanno influito in tutte le classi di investimento. Restituendoci tassi di interesse alti. Per adesso suggerisco di navigare con cautela in questi mari tempestosi”. (segue) (ren)