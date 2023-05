Finanza: Pagliuca (Cnpr), pronti a nuove sfide da affrontare con trasparenza e competenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Simone Ori (Amundi Sgr) “l’asset allocation dei portafogli rimarrà molto prudente sia dal punto di vista della componente equity che per quella obbligazionaria. Sul portafoglio azionario saremo corti di equity soprattutto per i develop countries; per ciò che riguarda il portafoglio obbligazionario, a livello geografico ci piace più la curva americana dove saremo lunghi di duration laddove invece saremo corti per quella europea. Per quanto riguarda il rischio credito valgono gli stessi ragionamenti fatti sul portafoglio azionario, vale a dire centrando il focus sulla qualità attraverso strumenti di investing grade, meno volatili in caso di recessione o rallentamento della crescita economica. Il focus delle banche centrali rimarrà sull’obiettivo dell’inflazione al 2 per cento e il rialzo dei tassi per gestirla rischia di rallentare la crescita economica” Paolo Dallera (Eurizon Capital Sgr) ha detto che “saper distinguere tra volatilità e rischio è fondamentale. La prima attiene alla fluttuazione dei prezzi mentre il secondo è collegato al concetto di perdita. Il vero pericolo per un investitore è il rischio, l’incapacità di programmare il futuro, mentre la volatilità può costituire un’opportunità. L’esperienza ci insegna che tutte le volte che i mercati hanno affrontato periodi negativi poi hanno recuperato nel lungo periodo, generando ritorni soddisfacenti per l’investitore. Per tenere sotto controllo la volatilità, si deve costruire il portafoglio su una corretta allocazione degli asset, puntando sulla diversificazione, con strumenti tra loro correlati e bilanciati. In periodi di alta volatilità, occorre puntare su società ad elevata qualità e su determinate tematiche settoriali modificando, se necessario, i pesi delle componenti degli asset strategici e lavorando sulla duration”. (segue) (ren)