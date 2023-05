© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via Viaggio nella detenzione al femminile: mostre, dibattiti, visite nelle carceri, fino al 14 maggio, promosso dal Garante campano delle persone private della libertà personale: primo appuntamento con la mostra fotografica "Senza Colpe" di Anna Catalano, che racconta la vita che i bambini in Italia vivono con le proprie madri negli Istituti a carcerazione attenuata per madri-Icam. Inaugurano la mostra il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, il pediatra Paolo Siani e la curatrice della mostra Anna Catalano. Napoli, Consiglio regionale della Campania, Isola F13, Centro direzionale (ore 10.30). (segue) (ren)