Primo maggio: Sangiuliano, bene i musei, l’Italia attrae sempre più visitatori

- Il Primo maggio fa registrare un’altra ottima giornata per i musei italiani e conferma il grande interesse verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e in generale tutti i siti culturali. E' il commento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sui primi dati relativi all'affluenza nei luoghi della cultura statali nella giornata del Primo maggio. "Visitare una mostra o un museo è un momento di arricchimento personale e tante persone stanno riscoprendo il piacere di dedicare una giornata ai luoghi della cultura. I numeri - spiega il ministro in un comunicato - descrivono un’Italia che attrae chi viaggia alla scoperta della bellezza. Per le istituzioni, questo successo rappresenta la consapevolezza di essere sulla strada giusta e ci spinge a migliorare costantemente l’offerta per attirare sempre più visitatori. Voglio ringraziare le lavoratrici e io lavoratori che hanno garantito l'apertura di musei e parchi archeologici consentendo fondamentali esperienze culturali ai cittadini e ai tanti turisti presenti in Italia”, conclude Sangiuliano. (segue) (Com)